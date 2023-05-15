由於全球利率進入升息循環，消費市場景氣出現反轉，購買需求也因此下滑，在此狀況下，大陸經濟復甦成為美國企業的救命稻草，多家跨國公司表示，大陸的經濟復甦推動銷售數字往上爬，消費意願也超過當地買家。

CNBC報導，大陸人口眾多，加上中產階級不斷成長，對於許多在美國當地已飽和的跨國企業來說，大陸始終是一個理想的市場，不過受到北京當局採取清零政策影響，不僅破壞大陸的經濟，還減少美國企業銷售商品或服務的收入。

報導提到，去年12月起逐步解封後，大陸經濟在第一季成長4.5%，確實成為美國企業的重要的合作夥伴，並成功推升財報表現，尤其美國消費者減少非常大量的支出。

即使如此，部分美國企業依然認為，大陸復甦的情形還沒有回到巔峰時刻，摩根士丹利分析師Kelly Kim在研究報告中提到，預估大陸將分三階段復甦，包括2月至4月的春假、5至7月的「報復性」復甦及8月以後的穩定復甦。