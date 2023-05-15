張男誤將油門當剎車，導致車輛差點衝進路旁的蚵嗲店面。（警方提供）

金門地區昨（14）日又發生一起離譜車禍，一位剛考到駕照的張姓民眾開車至成功村網紅蚵嗲店「老屋子」買完美食欲離去時，誤把油門當剎車，直接撞向蚵嗲店面，所幸其他排隊顧客反應迅速閃得快，車輛僅撞毀店面招牌，無人受傷，圍觀民眾笑稱就是太好吃了，車子聞香也想衝進去吃。

警方指出，昨日下午15時45分左右，近日剛考上駕照的張姓民眾(男、90年次)駕駛銀色自用小客車，自稱在金湖鎮成功64號附近買完蚵嗲駕車離開時，誤把油門當剎車撞上路旁蚵嗲店面，造成自小客車車頭及店家立牌受損，所幸未有人員受傷。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。經對駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，肇事責任警方目前正在查證中。

縣警局金湖分局提醒民眾，新手駕車要放慢速度，並注意來、往車輛及行人，以確保他人及本身之安全。開車應隨時保持安全距離，欲速則不達，安全是回家唯一的路。另交通事故地點接近轉彎路段，駕駛人務必減速慢行，以減少事故發生。