2023蘇迪曼盃世界混合羽球團體賽小組賽階段，20日中華隊出戰澳洲隊，前三點打完確定小組賽第2勝到手，無關勝負的第4點男雙，賽前中華隊就確定由東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟負責，上個月在亞錦賽右腿受傷退賽的王齊麟，也在壓力相對比較小的比賽中把握機會小試身手，順利21比6、21比13，讓提前確定勝出的中華隊在總比分來到4比0。

王齊麟在亞錦賽男雙準決賽受傷，當時表情相當痛苦，最終無奈退賽，他和搭檔李洋都覺得相當遺憾，不過這也是兩人生涯首面亞錦賽銅牌，對於今年賽季成績相對比較悶的兩人，是很大的鼓勵。

19日蘇迪曼盃首場小組賽，李洋暫時和葉宏蔚搭檔男雙，第一次合作的兩人也順利拿下勝場，20日「麟洋」合體，王齊麟右大腿做了嚴密的包紮防護，場上雖有些失誤懊惱輕拍自己的頭，不過「麟洋」實力還是優於澳洲對手，兩局比賽都是一開始連續得分迅速拉開差距，出現賽末點後王齊麟攻擊取分，22分鐘就結束這場比賽。