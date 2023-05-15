台中捷運日前發生興富發建案工程吊臂墜落，砸中捷運車廂造成1死10傷的事故。台北市議員游淑慧發現，勞動局過去2年曾針對興富發在內湖建案勞檢33次，總罰緩次數雖達30次，罰款金額才98萬，連內湖1坪價格都不到，要求加重處罰，蔣萬安僅回應會檢討。

在台中發生工安意外後，游淑慧調閱勞檢資料發現，興富發在內湖建案2年來被勞檢次數33次，違規通知改善次數46次，總罰鍰次數30次，罰款金額僅98萬，連1坪價格都不到，「你覺得建商會怕嗎？」

游淑慧說明，在裁罰30次中，與高空作業安全防護缺失有關的14次，今年2月才發生重大職業災害，每次勞檢都發現多項違規，但裁罰金額永遠最低起跳，「這是不是草菅人命？工安地獄？」沒有加重處罰究竟如何改善？蔣萬安僅表示，後續會檢討。

此外，游淑慧表示，南港某建案發生工人墜落不幸死亡案例，沒想到工地負責人沒有主動通報，反而是騎士經過通報1999，建管處才去稽查，也未通知勞檢處檢查，同建案在5月6日，發生1名67歲工人墜樓身亡，卻沒有公佈哪一間建商、建案。

游淑慧認為，連補習班違規超收都可以公布，未來應上網公布重大違規或職安問題的建商或建案名稱。蔣萬安回覆，會研究。