按外媒CNBC等綜合報導，TikTok母公司字節跳動前美國業務工程主管余英韜（Yintao Yu）於2017年8月至2018年11月期間任職該公司，近日他向三藩市高等法院提出訴訟，稱ByteDance內部出現疑似違法行為，包括竊取競爭對手平台Instagram及Snapchat熱門內容並從中獲利，替中國政府收集用戶數據作宣傳工具，甚至可以存儲美國用戶數據。

余英韜因對公司從其他平台竊取智財權獲利的行為表示擔憂，卻遭公司不當解僱。雖然ByteDance回應余英韜，其獲取的數據符合行業慣例及全球政策。

短片分享社交平台TikTok近年開始受全球矚目，特別是在美國，更一度引起國家安全問題，該公司因被遭質疑大量收集用戶數據，亦被指控替中國政府監視、追蹤用戶行動，美國眾議院於今年3月通過議案，授權總統拜登（Joe Biden）決定是否禁止美國民眾使用TikTok。