東森房屋家樂福加盟店長王文福15日表示，大樓華廈入手門檻相對較低，對於預算有限的購屋民眾來說，更加友好，再加上時代的轉變，預估未來大樓華廈類與透天厝的交易占比，會持續此消彼長。

王文福指出，屏東市大樓華廈交易熱度的升溫，主要有兩方面原因，一方面在少子化和居住觀念轉變，民眾對於居住面積的需求有所降低，一般2到3房的剛需住宅，就足以滿足一個小家庭居住。

另一方面，最近幾年在各項房市題材的加持下，屏東的土地取得成本，起碼翻了一倍，建商為了保證利潤最大化，也改變了以往以透天為主的推案策略，目前，屏東市新建案大部分都是大樓華廈，而新建透天的開價基本都在1,800萬元以上，在高昂的房價面前，普通收入的購屋民眾只能選擇坪數較小、總價較低的大樓華廈。

王文福表示，受房市黑天鵝影響，不少買方都在觀望，期待房價會有所修正，但，由於屏東市建設題材豐沛，屋主普遍都對後市發展相當有信心，議價空間相對有限。

他說，依據實價登錄揭露，2022年屏東市大樓華廈的平均房價約為每坪14.3萬元，與2017年的每坪9.2萬元相比，漲幅高達55.4％、近6成，目前屏東市新建大樓華廈的開價甚至可以達到2至字頭，顯見區域房價漲勢之驚人。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，屏東市發展較早期，區內的生活機能相當成熟，不久前，屏東榮總醫院已經正式開幕，未來，再搭配高雄捷運延伸屏東、高鐵延伸屏東、屏東科學園區、屏東義大醫院等重大項目的討論與推進，屏東房市長線極具想像空間。