桃園一名19歲卓姓男大生去年因為心情不好，想嚇唬他人，便於市區一處街頭突然擁抱女子A並觸摸對方下體，隨後又伸手亂摸另名B女的臀部，慘吃上官司。桃園地院審結，依犯乘機性騷擾罪，處拘役35日，得易科罰金3萬5千元。可上訴。

判決書指出，19歲卓姓男大生因心情不好，2022年5月21日凌晨2時許，於桃園市桃園區中正路及中寧街口，見A女獨自一人走在路上，便尾隨後走上前，熊抱路過的A女，並短暫觸摸A女下體得逞。

事隔5小時，卓男騎機車外出，又於一處街口遇到落單的B女，便伸手觸摸B女的臀部得逞。事後A、B女不堪受辱，均前往桃園市警局報案，卓男慘遭移送法辦。

桃園地院審理時，卓男坦承犯行，法官考量卓男因一時情緒低落，想嚇唬路人逞一己私慾，趁被害人不注意之際做出性騷擾行為，實在不可取，念及卓男尚未與B女達成和解等情狀，依犯性騷擾防治法第25條第1項乘機性騷擾罪，處拘役35日，得易科罰金3萬5千元。可上訴。