興富發位於台中的建案，日前因工程吊臂墜落在台中捷運，造成中捷列車撞上的1死10傷慘案。國民黨台北市議員游淑慧今（15）日質詢時，指出興富發在台北市內湖的建案，同樣有一堆違規遭罰，但總金額僅98萬多元，連1坪都買不起，怒批難怪大建商根本不在意勞檢與裁罰。

台北市長蔣萬安今日赴台北市議會進行專案報告並備詢，游淑慧質詢時提到，中捷事件發生後，她針對興富發位於內湖的工地進行調查，結果「不查不知道，一查不得了」，因為在這2年中勞檢次數33次，但違規通知改善及罰鍰的次數卻高達46次，「這是一個什麼樣的工地啊？每次去查每次都出狀況！」

此外，游淑慧秀出詳細資料，在滿滿5頁的違規中，有14次違規是高空作業沒有做好防護，且總罰鍰次數雖然達到30次，但總罰鍰金額卻只有98萬多元，「講難聽一點，連1坪的價格都不到，現在內湖1坪的價格都快破百萬了」。

游淑慧怒批，市府罰了2年、罰了30次，最後只罰了98萬，難怪大建商根本不怕政府勞檢與罰鍰，「這是不是草菅人命，是不是工安地獄？我們每次都是罰最低，沒有累積處罰、沒有加重處罰，這樣公安怎麼會改善？」