Shawn尚融邀張藝合作新單曲〈抽我愛你〉MV。（索尼音樂提供）

Shawn尚融即將發行首張創作專輯，新單曲〈抽我愛你〉MV邀請到百變偶像張藝參演，張藝在MV中以浮誇髮型現身，飾演目前身分不明的角色，而他與Shawn尚融精彩的對手戲為專輯後續的歌曲埋下了伏筆，在接下來專輯一系列的「音樂電影宇宙MV」中，將一一向粉絲揭露更多不同的面向，2人跨界合作讓人期待會擦出什麼樣的火花。

Shawn尚融的新單曲〈抽我愛你〉以深情的旋律與歌詞描繪深陷在愛情中的心境，表達愛情的難以捉摸與令人窒息的感覺，在歌曲的詮釋上，他先以慵懶的低吟演唱，進入副歌後從細語低喃轉變為激昂高亢的情緒，層層堆疊的歌聲不僅充分傳達出對愛情無法自拔的執迷，更帶領聽眾進入張力十足的音樂世界。

Shawn尚融表示，非常喜歡「抽我愛你」這個歌名，尤其副歌最後一句「我又犯了癮，捲一根你的記憶，抽我愛你。」就像是把對愛人的思念和回憶當作菸草，捲成一根菸、吸進肺裡後，慢慢地沈澱、消化這些感情。歌曲的曲風雖然是以華語抒情歌為基調，他還特別邀請弦樂團合作編曲，在副歌前隱約能夠聽見經典電影「大白鯊」的弦樂，相當有創意，除此之外，編曲中也加入了許多詭異聲響元素，以獨特的音樂打造Shawn尚融在愛裡的「癮型人格」。

〈抽我愛你〉MV請來極具號召力的Youtber張藝加入演出，2人首度合作，事前都為角色做了不少準備，讓拍攝過程十分順利，張藝當天特地從台中來台北幫忙拍攝，更讓Shawn尚融十分感激。此外，Shawn尚融在MV中的造型也令張藝驚訝表示，看似寬鬆的褲裝，竟然是由2件褲子拼接在一起的，非常特別！而身材削瘦的尚融則透露這次的造型讓他第一發現自己不夠瘦，「雖然褲子看起來很大件，但其實是所有造型裡尺寸最小的，我平常都是被說要多吃飯，還是第一次拍MV被要求要縮小腹」。