台中市霧峰區光復新村17日由國產屬收回，未料收回首日竟傳出房舍慘遭祝融，里長呼籲政府可以盡快規畫光復新村發展方向。（坑口里長王中興提供／潘虹恩台中傳真）

台中市霧峰區光復新村17日由國產屬收回，未料收回首日竟傳出房舍慘遭祝融，里長呼籲政府可以盡快規畫光復新村發展方向。（坑口里長王中興提供／潘虹恩台中傳真）

台中市霧峰區光復新村產權為國有財產署，國產署日前停止光復新村委託代管並採分街廓方式辦理標租，不再無償提供使用，17日為收回首日，未料竟傳出凌晨火警，1處空屋慘遭祝融，幸無人傷亡；坑口里長王中興表示，希望政府可以盡快規畫光復新村發展方向。

光復新村是早期眷村，過去曾一度荒廢，進年國產署委託台中市政府管理、活化後，成為台中的青創基地，不過，日前國產署擬定「文化標租」政策，國有文資土地不再無償提供使用，並將列入「文化景觀」的光復新村採分街廓方式辦理標租，引起地方人士擔心舊房舍活化恐停滯，如今又傳出空屋火警，空成為治安死角。

王中興指出，距光復新村村民搬離已逾10年，至今未見政府提出明確規畫與發展方向；目前中市府僅能處理道路清潔維護，而房舍都屬於國產署管理，光復新村起碼還有上百戶空屋處於閒置狀態，若無人管理未來又無人標租，「豈不是讓光復新村平白成為廢墟？」希望政府好好規畫。

王中興也說，光復新村多為空屋又沒有封閉，大家都可以隨意進出，卻僅有信義路、新生路等幾處路口轉角設置監視器，守望相助隊也無法巡邏到凌晨，擔心成為治安死角，雖過去未曾發生火警卻曾有2起上吊案件，希望國產屬尚無規劃的畫也可以先將房舍門窗、庭院等封閉起來，「當然，能盡速規畫就盡速規畫，能做公園的做公園等，不要放在那邊不處理」。

光復新村內仁愛路1處房屋15日凌晨4時23分傳出火警，台中市消防局獲報出動消防車7車、救護車1輛、人員36人前往搶救，發現現場為無人居住的廢棄木造平房起火燃燒，燃燒面積約25平方公尺，消防人員約花費30分鐘即順利滅火，幸無人傷亡、無財損，起火原因尚由火調人員調查中。