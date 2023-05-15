根據財政部關務署統計，2015年我國出口錠劑、膠囊狀食品金額17.86億元，2019至2022年平均每年已成長至24億元以上。綠茵生技認為，在東南亞等出口市場經銷商去庫存化，以及新冠疫情因素造成國際運輸效率不彰的因素淡化後，看好未來外銷金額可望持續成長，成為營收成長動能。

綠茵生技2022年產品內銷金額佔營收的92.96%，外銷佔7.04%，過往產品外銷主要市場為中國及東南亞各國，自行研發完成的6支保健原料持續積極申請美、日、韓等熱門保健食品大國的專利及相關認證，以利布局拓展海外市場，未來隨專利的取得成為外銷利基，加速海外營收成長動能，預期3到5年有望快速成長，目標佔公司整體業績額5成以上。

產業調查研究機構Research and Markets研究報告指出，全球保健食品市場規模在2022年有1,639億美元，預估2030年可望達3,274億美元，年複合成長率8.9%。有鑑於預防醫學的保健趨勢，消費者越來越有及早預防慢性病的意識，因此調節血糖、血脂、免疫調節、避免關節退化、護眼、抗老訴求的產品更是近年來保健食品市場成長主力。

綠茵生技完成自行研發的6項保健食品原料中，牛樟芝菌絲體和苦瓜胜(月太)專利定序19(月太)等2項產品取得美國FDI新膳食NDI認證，佔比達1/3，同時有2、3項新品的研發已近完成階段。美國NDI認證的取得難度在不同成份產品各有差異，牛樟芝菌絲體和苦瓜胜(月太)均非美國保健食品市場常見的成份，因此認證對於安全性的要求遠高於一般保健食品，在牛樟芝菌絲體相關產品中，綠茵生技是首家取得美國NDI認證的廠商。