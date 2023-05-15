早盤結束時，日經指數收29,507.03點，漲118.73點或0.4%，盤中一度來到29,629.47點，創1年半以來新高。東證收2,106.74點，漲10.35點或0.49%，盤中一度衝高至2,112.57點，更是創1990年8月以來新高。