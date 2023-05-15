分析師表示，日圓走貶之下，享受到匯兌收益的出口類股表現亮眼，加上市場對日企財報還是抱以樂觀心態，故盤面上還是以獲利強勁的族群，為主要吸睛對象。

個股方面，資生堂大漲4.51%，因這家化妝品製造業者，上季淨利飆升97%，超乎市場預估。啤酒製造商朝日控股上季淨利狂增至少4倍，股價也大漲2.91%。

通訊業者NTT宣布股票要分割後，上漲0.58%。日本線上金融業者SBI控股宣布，要將SBI新生銀行下市，這個中型規模的銀行業者，股價一度飆升8.47%。

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