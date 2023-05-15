臺北榮總重粒子癌症治療中心15日開幕，圖為嶄新的粒子治療床。（季志翔攝）

斥資新台幣45億元，由台北榮總籌劃設立我國第一座「重粒子癌症治療中心」，在經歷12年共4任院長的接力規劃建造下，終於在今天上午舉辦開幕儀式。北榮院長陳威明表示，重粒子治療中心啟用後，不僅能提高國內醫療水準，還可提高台灣的國際能見度，另對我國太空技術發展也有相當助益，未來不以營利為考量，每年保留2％容額提供給最有需要的弱勢病人。

北榮「重粒子癌症治療中心」於民國100年由行政院核定籌建，108年1月14日正式動土，去年5月11日獲原子能委員會重粒子高強度輻射設施許可，為全球第14座重粒子治療中心，今年2月6日由衛福部核發重粒子放射治療系統設置許可，5月10日台北市衛生局通過其收費標準。

在今日啟用典禮中，除總統蔡英文到場視導及致詞之外，總統府秘書長林佳龍、衛福部長薛瑞元、退輔會主委馮世寬均出席，多名綠委也現身觀禮，其中包含蔡適應、羅致政、吳思瑤、陳瑩、蘇巧慧、賴惠員、邱泰源等7人，藍委僅有廖婉汝、吳斯懷、張育美、溫玉霞等4人出席。

北榮重粒子中心除政府自籌預算之外，還有潤泰集團總裁尹衍樑捐贈15億元的主體建築及加速器基座，不過尹衍樑今日卻缺席啟用典禮，由兒子尹崇堯代為出席，其他捐贈企業還包含宏國關係企業、宏泰企業機構、宏泰建設、中保科技集團、華新集團等機構。

陳威明表示，癌症長期位居國人十大死因之首，影響國人健康甚鉅，北榮自民國98年起即開始規劃籌建世界最先進的重粒子癌症治療中心，期間經歷新冠病毒疫情肆虐全球，但終能克服重重困難，今起正式服務病人，為癌症病人帶來新希望，完成台灣放射腫瘤治療「最後一塊拼圖」。

陳威明說，北榮肩負國家使命，不以營利為考量，會將治療的費用控制在最合理的程度，且幫助弱勢是北榮必須承擔的社會責任之一，每年將保留2％的容額提供最有需要的弱勢病人，讓他們也能得到最有效的治療。

此外，重粒子治療中心也有助於太空元件抗輻射檢測，陳威明指出，北榮在去年8月進行首次福衞八號太空元件抗輻射檢測，今年5月23日更與國家太空中心簽署合作備忘錄，未來可望為台灣太空產業盡一份力量。

蔡英文致詞時則說，期許未來在北榮與所有醫院的合作下，共同提升台灣治癌能力，與世界一流的醫院並駕齊驅。感謝北榮團隊及所有幕前、幕後英雄的努力，讓全世界再次看見台灣。