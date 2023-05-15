韓國知名演員劉亞仁涉嫌違法使用牛奶針、大麻等毒品，遭警方傳喚調查卻屢次推遲日程。韓國警方今天表示，若劉亞仁持續拒絕應訊，不排除申請將人拘提到案說明。

韓國警察廳國家搜查本部今天在記者座談會表示，一定會盡快進行傳喚調查程序；警方也說明，劉亞仁方對傳喚時程相當敏感，因此無法公開相關資訊，但若劉亞仁持續拒絕到案，警方將不得不採取申請拘提等強制手段。

劉亞仁11日原本應接受第2次嫌疑人調查，但當天在到達警察廳附近後，以現場守候媒體太多為由要求更改時程，13日警方通知新安排的傳喚到案日期時，劉亞仁透過律師再次要求傳喚到案日期保密，展現若傳喚時程外洩將拒絕出席的立場。

劉亞仁的辯護律師表示，先前就曾提出過抗議，但第2次傳喚時仍反覆發生類似狀況，劉亞仁方提出請警方另行提供符合「偵查不公開」原則的其他出入口，但警方未受理要求。劉亞仁3月接受第一次調查時，也曾因事前日程曝光，臨時更改到案日期。

據韓國食品醫藥品安全處掌握資訊與先前毛髮檢驗結果，劉亞仁涉嫌違法使用俗稱為牛奶針的麻醉劑異丙酚，以及大麻、K他命、古柯鹼、鎮靜安眠藥物佐沛眠（Zolpidem）。（編輯：陳惠珍）1120515