第一財經15日報導，作為動力電池主要原材料之一的碳酸鋰，價格在過去近一年半時間內經歷了大起大落，從2022年年初的每噸約28萬元一路上漲，在當年11月創下每噸近60萬元的新紀錄，之後又急速下跌，在今年4月下旬跌破18萬元。

值得關注的是，年初起汽車業掀起價格戰，碳酸鋰價格上漲能否終止價格戰？在碳酸鋰價格呈現回暖態勢之時，一向宣稱以成本定價的特斯拉在5月初連續兩次宣布漲價。5月2日，特斯拉Model 3和Model Y全系車型價格上調人民幣（下同）2,000元。5月5日，特斯拉中國將全新Model S及全新Model X全系車型售價上調1.9萬元。

而在去年11月初碳酸鋰價格開始暴跌前夕，2022年10月24日，特斯拉突然宣布國產車型全系下調售價，下調幅度在1.4萬～3.7萬元。今年1月6日，特斯拉繼續大幅下調產品價格，Model3和Model Y的入門款價格均降至進入中國市場以來的新低，並掀起大陸新能源汽車的降價潮。

報導引述多位業內人士表示，現在談價格戰結束仍為時尚早。目前，市場普遍認為，此輪碳酸鋰價格回調只是階段性行情。

華西證券認為，後續鋰價能否回穩，重點取決於動力電池的去庫存情況以及終端市場需求回暖的情況。截至發稿，尚未有車企跟隨特斯拉宣布漲價。