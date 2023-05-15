彰化縣擁有百萬人口，去年發生超過2萬件路口交通事故，造成69人死亡，引發議員關注，要求增設行人專用時相號誌等。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

自王惠美縣長上任以來，爭取內政部「前瞻提升道路品質計畫」共120案，補助總經費達26.5億元。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

另外今年提報營建署「前瞻計畫-提升道路品質計畫2.0」、去年行政院核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」等，預估今年可增加通學步道(含人行道)長度約15公里。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

「行人地獄」不斷釀成悲劇，各地縣市政府、網紅齊喊「還路於民，終結行人地獄」，彰化縣多位議員也要求重視，而事實上過去4年彰化縣政府共建置完成通學步道及人行道總長度約17.4公里，今年預計再增加約15公里，拒絕「行人地獄」。

彰化縣擁有百萬人口，去年發生超過2萬件路口交通事故，造成69人死亡，引發議員關注，要求增設行人專用時相號誌等；縣警局表示今年至4月取締278件汽機車不禮讓行人；交通局說，將針對學區、觀光地區等設置專用時相。

彰化縣議員曹嘉豪表示，各界關心交通安全檢討相關路權、號誌的同時，也要落實交通安全教育，從教育開始，不管行人或是駕駛，最基礎的交通觀念都需要加強，才能真正擺脫行人地獄的惡名。

彰化縣政府表示，自王惠美縣長上任以來，爭取內政部「前瞻提升道路品質計畫」共120案，補助總經費達26.5億元，其中具學校周邊人行環境改善有23案，加上「彰化市人本城區環境整合計畫」等，共建置完成通學步道及人行道總長度約17.4公里

另外今年提報營建署「前瞻計畫-提升道路品質計畫2.0」、去年行政院核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」等，預估今年可增加通學步道(含人行道)長度約15公里。

縣府強調，增設校園通學步道設施空間，除維護學生安全外，也為附近居民帶來更優質的步行環境，目前縣府針對學校通學步道已建置完成共有16所學校，執行中有11所、爭取中有32所，未來將建置更多更完善行人通行路廊。