兩大電信合併案仍待公平會點頭，台灣大哥大總經理林之晨今天表示，美國兩大電信T-Mobile與Sprint合併案花了23個月，涉及美國50州、上千萬用戶都是如此，台灣大與台灣之星合計用戶數不到千萬，應該要加快進行，希望不要走超過23個月，否則政府「行政效率有提升必要」。

NCC今年1月18日附附款通過兩大電信合併案，要求台灣大併台灣之星、遠傳電信併亞太電以繳回、轉讓、交換等3選項改正超標頻寬，台灣大也與台灣之星調整換股比例，雙方最終交易金額約197億元，等於台灣大砍了約85億元。

闖過NCC這關後，進入公平會這關。林之晨今日表示，希望公平會能盡快通過此案，否則對台灣之星超過200萬用戶、逾2000位員工都是煎熬，合併後台灣大可提供台灣之星的用戶更好服務。

林之晨也舉美國兩大電信T-Mobile與Sprint合併案為例，從宣布合併到正式合併花了23個月，這宗合併案涉及美國50州、上千萬用戶都是如此，台灣是個小國，市場規模也不大，台灣大與台灣之星一家用戶700萬，另一家200萬，應該要加快進行。

林之晨表示，台台併合併案從2021年底宣布，到現在已經走了17個月，希望以T-Mobile與Sprint合併案為鑒，不要走超過23個月，否則以台灣這個小國家來看，政府的「行政效率有提升必要」。