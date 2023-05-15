為加強與他縣市的校際合作，新竹市政府教育處近日與竹市46所國中小校長，共同組成訪問團，至台南市作為期兩天的參訪，盼透過實地觀摩與座談，相互意見交流及經驗分享，建構竹市學校成為新課綱推動的基地。

教育處長童鳳嬌表示，學校課程需要一步一腳印努力實踐，為實踐「新竹好學」的政策願景，市府挹注經費及設備資源，全力支持學校課程創新，並與校長們的合力推動，持續提供活化與創新的優質教育，讓學校成為課程孵育的沃土，學生有效學習、多元展能，將新竹的孩子推向國際舞台，成為世界的孩子。

童鳳嬌說，此次交流活動不僅加強校際之間的合作，也提供了校長們共同成長的機會，透過分享討論互相啟發，校長們學習到了許多寶貴的教育經驗，未來也會將這些經驗應用到自己的學校中，用創新思維讓學生體驗優質課程設計，為孩子們的未來發展打下堅實基礎，展現竹市教育創新的實踐力。

建功高中校長林國松指出，面對複雜多變的時代，應啟動良性的循環，利用教育提供新的思維模式，改變才是唯一的不變，感謝教育處辦理縣市交流，用體驗的課程幫助校長們打開思維，深度理解新課綱意涵。

教育處表示，此次參訪地點九份子國中小，座落於全國第1個低碳示範社區，將課程與社區特色結合，發展出生態永續課程，整座校園就像是1座大型教具，一草一木、一磚一瓦，都是最佳教學素材。

復興國中則分享教學卓越金質獎課程方案「GIS領航虎尾寮、文藝首學在復興」，實踐親鄉、知鄉、愛鄉的課程設計。

透過實地觀摩與座談，校長們有機會近距離觀察學校教學實踐和學生學習情形同時相互討論，也分享竹市學校課程發展的特色，彼此激盪想法與課程領導的方式，參與交流的校長們紛紛表示透過活動，對於激發創新思維有非常重要啟發。