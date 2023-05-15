據《紐約郵報》14日報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）發布最新數據顯示，新冠疫情已致使全美近113萬人死亡。

根據CDC彙編的最新數據顯示，新冠疫情致使美國112萬7928人死亡，其中紐約州死亡人數為8萬485人。紐約市是新冠疫情的「震央」，其疫情蔓延規模也影響著全美其他地區。

世界衛生組織5日宣布，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」。截至當天，全球累計報告確診病例逾7.6億，死亡病例超過690萬。