據《紐約郵報》14日報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）發布最新數據顯示，新冠疫情已致使全美近113萬人死亡。
根據CDC彙編的最新數據顯示，新冠疫情致使美國112萬7928人死亡，其中紐約州死亡人數為8萬485人。紐約市是新冠疫情的「震央」，其疫情蔓延規模也影響著全美其他地區。
世界衛生組織5日宣布，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」。截至當天，全球累計報告確診病例逾7.6億，死亡病例超過690萬。
據《紐約郵報》14日報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）發布最新數據顯示，新冠疫情已致使全美近113萬人死亡。
根據CDC彙編的最新數據顯示，新冠疫情致使美國112萬7928人死亡，其中紐約州死亡人數為8萬485人。紐約市是新冠疫情的「震央」，其疫情蔓延規模也影響著全美其他地區。
世界衛生組織5日宣布，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」。截至當天，全球累計報告確診病例逾7.6億，死亡病例超過690萬。
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