針對昨天下午遭質疑闖紅燈導致車禍，竹南警方今天澄清說明。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

有網友在臉書社團發文，質疑苗栗縣竹南警方日前有員警騎警用車，闖紅燈撞上1輛箱型車，批評警帶頭違規還釀車禍。竹南警分局15日澄清指出，該員警是為攔停違規機車，才不慎擦撞箱型車，後續有積極與駕駛協調相關責任問題。

竹南警分局指出，14日下午16時25分許，大同派出所員警騎乘重機車執行巡邏勤務，在竹南鎮科專5路與科專7路口停等紅燈時，眼尖發現科專7路內側禁行機車道，有1部重機車違反交通規則行駛，為避免其發生危險，立即騎車趨前攔停。

該名員警不慎在路口與1輛由東往西行駛科專7路上的廂型車擦撞，員警撞擊後倒在地上，手腳多處擦挫傷，所幸意識清楚，緊急送醫檢查治療後，目前休養中，而箱型車駕駛則並未受傷。

竹南警方強調，員警執行勤務認真盡責，導致發生事故，警分局將給予最強力的關懷照顧，並積極與廂型車駕駛協調後續相關責任問題。警分局也會提醒員警們警察工作辛苦且風險極高，在盡心維護治安、交通及民眾安全時，更應注意自身安危。