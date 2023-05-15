受惠外資高度關注及證券商之共同努力，臺灣創新板合格投資人戶數再傳捷報，截至今(112)年4月底，全市場合格投資人戶數已衝破19萬關卡，即將逼近20萬戶，在迎接戶數達新里程碑之際，證交所也將肩負起更大責任，鼓勵更多具發展潛力、影響力和創新性的優質公司一同加入臺灣創新板行列，挺臺灣！挺創新！
展望今年，證交所表示，預計有數位雲端、生技醫療、電動車、綠能環保等相關產業公司將陸續申請臺灣創新板上市。投資標的多樣性，將吸引更多國際機構和資金來到台灣，為台灣資本市場注入新活力。
臺灣創新板開板至今，目前已有錼創科技-KY(6854)、泓德能源(6873)及雲豹能源(6869)3家公司掛牌上市，後續還有台灣虎航(6757)、走著瞧(6902)及倚天酷碁(2432)相繼加入臺灣創新板的大家族。
受惠外資高度關注及證券商之共同努力，臺灣創新板合格投資人戶數再傳捷報，截至今(112)年4月底，全市場合格投資人戶數已衝破19萬關卡，即將逼近20萬戶，在迎接戶數達新里程碑之際，證交所也將肩負起更大責任，鼓勵更多具發展潛力、影響力和創新性的優質公司一同加入臺灣創新板行列，挺臺灣！挺創新！
展望今年，證交所表示，預計有數位雲端、生技醫療、電動車、綠能環保等相關產業公司將陸續申請臺灣創新板上市。投資標的多樣性，將吸引更多國際機構和資金來到台灣，為台灣資本市場注入新活力。
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