六角2023年首季合併營收9.98億元，季減5.34％、年增1.22％，為同期第三高。不過，毛利率47.31％、營益率10.44％雙創近4年同期高，使歸屬母公司稅後淨利0.69億元，雖季減26.8％、但年增達79.07％，雙創同期次高，每股盈餘1.53元。

六角表示，「Chatime日出茶太」首季營收表現受1月工作天數減少及3月底開始的東南亞齋戒月期間影響，不過，旗下餐食子公司王座受惠春節業績亮麗，營收年增達37.9％，澳洲子公司營收亦年增達雙位數，使集團合併營收維持穩健、仍有小幅年成長。

隨著「Chatime日出茶太」展店步調加速帶動權利金收入增加，且王座產品組合優化、多數設備折舊攤提完畢，使集團體質調整效益逐步顯現，產品組合優化推動首季毛利率提升，加上營業費用控管得宜，使營業利益及歸屬母公司稅後淨利分別年增達1.64倍及79.07％。

由於今年東南亞齋戒月期間落於3月22日至4月21日，影響「Chatime日出茶太」海外銷貨動能，六角4月自結合併營收3.08億元，月減9.91％、年減3.31％，為近14月低點。累計前4月合併營收13.1億元，仍年增0.4％，為同期第三高。

展望第二季，六角表示，齋戒月造成的遞延進貨效益將在本季顯現，隨著全球各國邊境管制陸續解除，將積極推動「Chatime日出茶太」全球展店，其中上半年預計在韓國開出首店，配合東南亞推進二、三線城市，北美市場重整布局，今年全球目標展店至1800家。

而澳洲子公司站穩當地手搖飲領導品牌地位，「Chatime日出茶太」總店數已達170家，預期今年可望展至200家，進一步拉大與同業差距，配合快銷品（FMCG）商品在兩大超市銷售業績穩健，看好營收維持雙位數年增率無虞。

王座目前門市大多數折舊已攤提完畢，走向輕資產營運，隨著餐飲需求增加，全民普發6千元提前啟動母親節餐飲商機，第二季營運動能續強。同時，王座年初取得「橋村炸雞」台灣獨家總代理權，預計第二～三季間在台北開出首店，可望挹注營運表現。

至於杭州瑞里方面，去年因應中國大陸疫情封城提前「塑身」優化營運管理，損益點降低使首季營運已轉虧為盈，且對集團營收貢獻減少，影響程度亦持續降低。隨著中國大陸經濟生活回歸正常，民生經濟剛需挹注，六角預期杭州瑞里今年營運可望維持穩健表現。

六角董事長王耀輝表示，六角憑藉在多國拿下市占冠軍的品牌力，以及橫跨六大洲國際團隊的管理續航力，進行海外供應鏈中心規畫布局，力求疫後每年全球門市淨增維持逾30％目標，目前繳出母公司及主要子公司均全數獲利的全壘打佳績，推升今年獲利更上一層樓。