近年雖然大陸金融行業就業熱度有所下降，但金融機構高薪仍是熱門話題。各銀行2022年薪資整體情況也大致公告完畢。去年42家上市銀行薪酬總額約為9934億元（人民幣，下同），相比上年底增長5.8％、增幅有所回落。從人均報酬來看，多數上市銀行維持在30萬元以上，但2022年卻出現22家下降、僅次於疫情衝擊明顯的2020年

甚至5月11日上海浦發銀行也發生員工因不滿降薪而集體在分行前集體抗議事件。據了解，浦發銀行2022年人均薪酬小幅下降，由2021年的45.88萬元降至2022年的45.46萬元，甚至陸媒指出浦發銀行內部已經歷了兩輪整體降薪。

據第一財經報導，從人均報酬來看，2022年多數上市銀行人均薪酬維持在30萬元以上，相比2021年，去年有22家下降。其中以大陸中信銀行的人均薪酬62.45萬元居首，還有南京銀行、江蘇銀行、招商銀行等10家人均薪酬在50萬元以上。

但回顧近5年變化，大陸銀行間員工人均報酬差距最大在2020年達到41.17萬元高點，去年則降至33.28萬元。

也有多家銀行財報揭露反向討薪進展。例如招商銀行年報中提到，2022年該行對2876名員工追索扣回績效薪酬總金額5824萬元，相當於人均退薪2.03萬元。