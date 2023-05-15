警方查扣30萬現金、手機1支等證物。（警方提供）

新北市蘆洲警方11日接獲通報，1名74歲黃姓老翁疑似遇到投資詐騙，提領20萬元現金要交付給詐騙車手，警方到場攔阻不成，便於他與車手約定面交的地點埋伏，順利逮補1名李姓男子（23歲），而對方遭逮後則辯稱，看到求職廣告，以1單400元的酬勞，依上游指示前往面交，警方移送地檢署複訊後，檢察官諭令2萬元交保。

據了解，黃姓老翁2年前加入一個介紹泰達幣投資的LINE群組，並在群組內觀望許久，最後誤信詐騙集團話術，決定購買20萬元泰達幣投資，便依指示於詐騙集團設立的網站開設帳戶，並提供身分證正反面，對方還要求黃翁「只能面交，不能匯款」，隨後與之約定時間交付款項。

黃翁11日前往台北港一處銀行提領20萬元現金，行員察覺有異後，隨即通報港務警察到場協助，但黃翁仍堅持提領款項，因此港務警察立即通知蘆洲經方協助攔阻，警員確認為虛擬貨幣投資詐騙，遂成立專案小組，於雙方約定的面交地點埋伏，成功逮補23歲李姓車手，當場查扣現金30萬、手機一支等證物。

李男遭逮後向警方供稱，自己是在臉書看到徵人廣告，所以從屏東北上應徵，並於對方窗口接洽，接獲1單薪酬400元的面交工作，並指示前往指定地點面交，結果第一單就被警方查獲，警方訊後依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢察官複訊後，諭令2萬元交保。

蘆洲分局八里所所長鍾承餘呼籲，投資理財需警慎，應透過正常投資管道進行操作，切勿輕信社群網站廣告或其他資訊，以私訊方式進行匯款、面交投資，避免遭受詐騙，也可撥打165反詐騙專線諮詢。