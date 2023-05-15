台北市信義區崇德街60巷13日因鄰近建案施工問題，發生道路坍塌下陷。台北市長蔣萬安赴台北市議會進行專案報告，他表示，若崇德街60巷房屋判定為安全，承包商將負起修繕責任，而如果是危樓，則會依法原貌重建。

都發局長王玉芬昨說明，撤離住戶回到家園有3條件，包含進行基地附近透地雷達探測有無孔洞、軟弱土層，建築物本身監測有無傾斜，進屋確認有無相關毀損、裂縫等，望於1至2週內完成確認。

民進黨台北市議員許淑華今問及，至現場查看發現，崇德街60巷房屋主結構外牆縫隙可以伸入手指，龜裂狀況嚴重，且緊急灌漿後，住戶鐵捲門打不開。就算勘驗後安全，住戶可以回來居住，房屋也要先修繕，市府又將有何因應？

蔣萬安回覆，要求承包商負起修繕責任，對於市府災害中付出的經費，也會向建商求償，為廠商復工必要事項。

許淑華要求，如果判定為危樓，市府也要協助做重建計畫。蔣萬安說，若是危樓，將依法處置。

民進黨台北市議員張文潔同樣關心天坑問題，要求若判定為危樓，市府要協助辦理未來不動產估價及賠償事宜。蔣萬安指出，若經專業鑑定為危樓，將依法原貌重建。