立法院交委會15日邀請交通部就疫後國際航線規劃及全台整體觀光行銷規劃及願景進行專題報告。

交通部說，疫情前108年底我國飛航國際及兩岸航線計132航點，全年營運航班約33.9萬架次，共計載客5,992萬人次。

針對疫後國際航線營運現況，交通部說統計至4月，我國飛航國際及兩岸航線計82航點，相較108年底132航點，恢復62％；4月平均每周飛航3,855架次，相較108年同期5,898架次，恢復65％；1到4月國際及兩岸航線載客數約1,060萬人次，較108年同期1,969萬人次，恢復54％。

交通部說，自去年10月13日國門重啟以來，已有澳門、泰微笑、全亞洲、馬亞洲、江原、真航空、德威、濟州、泰亞洲、菲亞洲、汶萊皇家、馬印、泰獅子、巴澤、大灣區、中國東方航空、中國南方航空等多家航空公司復飛或新闢我國航線；新闢航點包含義大利米蘭、德國慕尼黑、美國鳳凰城、越南榮市、富國島、菲律賓卡提克蘭、日本高知、泰國普吉島等；復飛航點則有韓國金浦、釜山、濟州、日本仙台、馬來西亞亞庇、菲律賓長灘島、公主港、越南峴港等。

對於後續國際航線規劃情形，交通部說將積極依市場需求新增及復飛航線，爭取疫後國際航線市場與商機。其中航空公司於5月陸續新增桃園-高知、普吉島，並復飛松山-福州、桃園-花卷、函館、熊本、重慶等航線；6月新增高雄-金浦，復飛桃園-公主港與高雄-福州航線；7月新增桃園-布拉格、台中-釜山、峴港、濟州、名古屋，以及復飛台中-澳門航線。

另依據航空公司規劃，預計10月底夏季班表結束前，航點數將增加為87個航點，較108年底恢復66％；飛航架次增至每周4,350架次，較108年底恢復73％。其中，飛航歐洲、北美洲、東南亞及中東地區航班數已恢復或接近疫情前水準，韓國及日本也分別恢復至疫情前64％與79％，至中國大陸及港澳地區則分別恢復至疫情前的47％與54％。

交通部強調，將持續洽談航權開拓航點，目前我國已與57個國家地區簽署雙邊通航協定，疫情間民航局持續對外拓展航權，包括完成與諾魯、貝里斯簽署新協定，與帛琉、德國修約擴增容量班次等。未來交通部及民航局將持續與外交部合作，推動與其他國家地區洽簽或修訂通航協定，進一步拓展航空公司營運彈性與空間，便利觀光旅運往來。

同時，交通部表示將持續提供補助措施，包含民航局針對飛航松山及桃園國際機場以外航空公司，屬新闢國際航線或原有國際航線增加班次者，新增國際航線或增加國際航線班次部分，其降落費可減收50％至100％免收，以鼓勵航空公司新闢航線或增加航班。

對於立委李昆澤對航線的恢復仍不滿意，直指現在載客率已經到七成，但航線還有四成未恢復，民航局僅表示，跟本身機組員及運能有關。