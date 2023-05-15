汪小菲前年與大S（徐熙媛）離婚後，屢次在微博等社群平台直播、發文抨擊大S，今年則隨著疫情解封，多次飛到台灣探視一雙兒女，日前才說要2週飛來台灣一次的他，昨（14日）為兒子汪希箖慶生，女兒汪希玥也在場，「汪希箖生日快樂，爸爸永遠愛你保護你 」。或許是因為太過高興，汪小菲竟在抖音曝光2個小孩的正面照，讓大批網友相當傻眼。對於汪小菲曝光小孩正面照一事，大S經紀人表示「一切已交由律師處理。」

汪小菲雖未在微博曝光孩子的正面照，但因為他在流量更大的抖音曝光小孩長相，因此「汪小菲與兒子女兒合照」關鍵字還衝上微博熱搜榜，只要搜尋就會找到他與孩子的合照，對照他所寫的「爸爸永遠愛你保護你」顯得格外諷刺。

兒女的照片一曝光，網友們不禁疑汪小菲曝光小孩長相是否有經過前妻大S同意，加上之前汪小菲來台接送大女兒時，就曾曝光學校外觀，讓網友相當傻眼。沒想到這次汪小菲竟然直接曝光正面高清照，網友對此也忍不住批評「小孩不打碼就發出來，大S會暴怒吧」、「把兒子女兒照片放出來就為了立好爸爸人設，兒子女兒一點都不情願」。