高雄1家代理多家知名品牌藥品的生技公司疑跳票，公司早已人去樓空。高市議員李雅慧接獲10多位藥師陳情，經了解受害藥局逾300家、受損高達上億元。（李雅慧提供）

高雄1家代理多家知名品牌藥品的生技公司疑跳票，公司早已人去樓空。高市議員李雅慧接獲10多位藥師陳情，經了解受害藥局逾300家、受損高達上億元。李雅慧今（15）日痛批，無良廠商事先預謀捲款，她疾呼高市府及檢調盡速介入調查。

李雅慧說，該生技公司扮演上游大盤商角色，代理諸多藥廠的知名品牌藥品，如胃散和感冒藥水等，通常是開支票向藥廠批貨，再將藥品賣給下游藥局時收取現金。

李雅慧轉述藥師陳情指出，該公司近日以各式理由要求藥局「增加進貨量」或「預先支付貨款」等，如今卻爆出跳票且公司早已人去樓空，她懷疑這是事先預謀，恐生技公司早已做好脫產準備。

李雅慧表示，她正協助受害藥局做損失盤點的公會有高雄市藥師公會、高雄市第一藥師公會、高雄市藥劑生公會、高雄市新高雄藥劑生公會，正就向內部公會成員統計受害情況，並共同委任律師向法院聲請對該生技公司的假處分。

她表示，初估受影響藥局有300多家，受害金額高達上億，而受其牽連影響的用藥者及其家庭更無以計數。因此，她強烈要求，高雄市政府與檢調單位儘速以公權力介入調查本案，追究相關責任人的責任，為受害者追回損失，也要保障消費者用藥的權益。

李雅慧向高雄市府喊話，須對此拿出因應對策，若因無良廠商的不負責任行為，導致相關藥物短缺或流通市場出現假冒藥品，會危及用藥者的生命安全，她也將在17日的高雄市議會對此提出質詢，要求市府局處動起來。