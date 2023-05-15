中信造船集團董事長韓碧祥認為，兩岸之間不會發生戰爭，但台灣得先強化自己的國防。（林瑞益攝）

立法院於5月2日三讀通過「海岸巡防機關器械使用條例」修正案，放寬海巡執法用槍標準、賦予海巡署長「用砲權」等，海洋委員會主委管碧玲15日說，修法是讓現行法更加嚴謹，且這是要充實海巡的執法任務，重在執法，而不是宣示主權，修法讓現行法更嚴謹。

海巡署15日舉行安平級巡防艦第6艘CG607 吉安艦交船及第7艘CG609命名下水暨新型35噸級巡防艇第25艘 PP-3512艇交船聯合典禮，管碧玲與中信造船集團董事長韓碧祥等人出席。

管碧玲說，捍衛海疆、維護治安，大家都很辛苦，要用最好的船艦隊伍來捍衛我國的藍色國土。對於之前立法院在修法時有修《器械使用條例》，有人誤解是否會造成擦槍走火，引起緊張？管碧玲表示，用砲權是現行法就有規定，有許多不明確的規範，修法是把現行法修得更嚴謹。

對於把武器用於戰時的國防武器，管碧玲指出，這是要充實海巡的執法任務，重在執法，而不是宣示主權，修法讓現行法更嚴謹。

中信造船集團董事長韓碧祥表示，交給中信製造的81艘軍艦的總經費約210餘億元，造價比漁船還便宜，他表示，近來原物料漲價，利潤降低許多。但他覺得，再高的價格還是有人虧本，得看造船速度而定。

對於兩岸緊張，韓碧祥認為，他不煩惱會打仗，他不覺得會發生戰爭，但「台灣自己要準備，如果自己強，人家就不敢打你。自己弱，人家就打你了。」

海巡署籌建海巡艦艇發展計畫於2017年由行政院核定，2018年至2027年執行，共計141艘分給3家公司製造，總經費約426億元。