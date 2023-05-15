華航高雄出發航班積極增班中，高雄-首爾仁川4月起增至每周7班，加上7月6日開航高雄-首爾金浦每周3班，高雄往返首爾航班將達每周10班；高雄往返東京成田每周7班、大阪7班、曼谷5班、上海浦東5班、廈門3班、香港7班，馬尼拉4月起增至4班，4月20日起增飛深圳每周2班。華航獨家飛航高雄—首爾金浦航線，每周二、四、六以737—800 機型執飛，出發航班於下午2時30分從高雄小港機場起飛，首爾時間晚上6時15分抵達金浦機場；回程航班於當地晚上7時15分起飛，台灣時間晚上9時15分返抵小港機場。金浦機場距離首爾市中心更近，民眾抵達後可輕鬆直衝市區各大熱門景點，例如弘大、明洞、南山首爾塔等。華航盼此新航線開通後，可提高南部鄉親赴韓旅遊、探親及洽公的便利性，以及吸引韓國旅客到台灣南部觀光。

同時，華航為讓南部鄉親享受優質飛行體驗，調派全新A321neo客機，服務於高雄出發飛往東京成田、大阪與首爾仁川航線。 A321neo客艙有寬敞的座椅空間、高解析超大螢幕、高速Wi-Fi與免費文字簡訊等服務。另737—800客艙也全新升級無線影音娛樂系統，旅客可透過手機等個人智慧型產品，連結機上平台免費看電影、聽音樂。