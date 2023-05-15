全聯會理事長郭國任呼籲，應更重視估價的獨立性，並採謹慎穩健原則，對於住宅、商業、辦公等產品，採收益法估價時，要求扣除地價稅、房屋稅、保險費、維修費等淨投資報酬率，不得低於五大銀行1年期平均存款利率，避免投機炒作的高估的風險。

郭國任指出，近半年來，美國連連升息引發銀行破產危機頻傳，國內外不無緊張金融穩定。特別憂慮不動產超貸及次貸風暴可能捲土重來，風雲變色。為此，不動產估價師公會於5月15日發布抵押權貸款不動產估價公報規範，為防堵超貸風暴，預先打疫苗，以協助降低金融風險。

全聯會指出，2007年美國因為欠缺金融擔保品估價的獨立客觀性，因而發生次級房貸風暴，不僅重創其總體經濟、金融市場、以及不動產市場，同時也對國際經濟及金融市場產生巨大損失。次貸風暴發生後，各國開始從根本面反思不動產金融商品的各種弊病，並且制定相關預防與健全措施。其中估價規範，是其中重要一環。

估價師公會全聯會指出，近期美國出現銀行破產危機，金融穩定性頗令人擔憂。

郭國任表示，估價師公會基於估價技術研究改進及法令修改之建議事項的任務，並且希望可以協助政府及金融機構降低金融風險，特由估價師公會研究發展委員會制定金融機構設定抵押權之不動產估價報告書範本，歷經多次專家學者組成評議委員會討論，應用估價所需決定的參數，都係基於降低金融機構抵押權長期擔保的價值變動風險，採取謹慎穩健原則為前提，訂定適用範圍規定。

郭國任指出，例如費用等價值扣減項目與參數，要求採取相對高值，避免價格高估風險。

郭國任表示，對於住宅、商業、辦公等產品，採收益法估價時，要求扣除地價稅、房屋稅、保險費、維修費等淨投資報酬率，不得低於五大銀行1年期平均存款利率。

郭國任表示，雖然此方式，可能產生估價金額低於市場交易價格的現象，但可有效避免住宅產品常見因投機炒作產生的高房價、低投報率風險，以符合謹慎穩健的抵押貸款估價目的，同時也兼顧估計合理價值，而非投機炒作價格的目標。

郭國任指出，估價師公會全聯會希望能以這份範本，作為技術及相關規範的指引，藉由提升不動產估價作業獨立性及專業性，以謹慎穩健原則協助降低不動產價值變動對金融機構設定抵押權造成之風險，並健全不動產抵押市場機制。