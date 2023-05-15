水逆結束了！水星在今日（5／15）開始順行於金牛座，星座專家艾菲爾老師在臉書粉專指出，太陽或上升星座落在處女座、雙子座、天蠍座和金牛座的人將迎來不同面向的好運，像金牛座的財運逐漸好轉，有望獲得新的工作機會；處女座則是貴人運好轉，能結識有影響力的人，幫助開拓人脈與資源。

第一名：處女座

處女座的貴人運逐漸好轉，水星順行會帶來更多的資源和機會，為你提供更多的支持與幫助，可能會遇到有經驗的人或職場中的上司，給予你寶貴的指導與建議，讓你在工作和生活上都能得心應手。此外，處女座還可能在社交場合結識有影響力的人，為你開拓人脈與資源，為未來發展提供更多的機會。

第二名：雙子座

雙子座的事業運逐漸好轉，水星是你的守護星，在金牛座順行會為你更多展示才華與能力的機會。你可能會發現自己擅長溝通和表達想法，幫助你鋪平邁向成功的道路，這段時期也是你展示職業成果的好時機，可能帶來更多讚賞與升遷機會，別忘了多和同事、上司溝通，展現你的能力與創意。

第三名：天蠍座

天蠍座的愛情運逐漸好轉，水星順行讓你和另一半有更多的溝通、交流，幫助你們建立更深厚的情感。有伴侶者，彼此之間的溝通變得順暢，讓你們能更好地理解、支持對方；單身者則有機會遇到感興趣的對象，且彼此能毫不費力地對話。另外這段期間也可能出現浪漫驚喜，讓你感到幸福與開心。

第四名：金牛座

金牛座的財運逐漸好轉，可能有機會接觸到新的商業機會，或得到投資理財方面的建議，這些機會能幫助你實現財務目標，讓你在經濟上更穩定與自信，例如你可能在這段時間得到新的工作機會，或有人願意提供你經濟支持等，因此要好好把握，相信自己的眼光與能力，迎接財務方面的挑戰。