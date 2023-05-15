陳男等人將賴女押上車。（新店警分局提供）

陳男3人依殺人未遂、妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌移送法辦。（新店警分局提供）

桃園1名42歲賴姓女子與43歲陳姓前男友分手，但陳男認為賴女積欠30萬元且逃避不見面，竟帶人持棍痛毆賴女，又將她擄至旅社囚禁。警方獲報後鎖定陳男等人身份，6小時內攻堅救出賴女，並當場逮捕陳男等3人，全案依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

據了解，陳男與賴女因感情不睦分手，但2人交往期間，賴女曾向陳男借貸9萬元，但陳男卻認為是30萬元，因雙方對於債務金額的認知差距過大，且陳男多次聯繫不上她，於14日上午7時許，陳男憤而決定帶人去堵人。

案發時賴女與劉姓男子從桃園市前往新店區新和街訪友，而陳男與2名友人尾隨在後，待賴女一走下車，隨即遭到3人持棍圍毆，並將她強押上車，先載往中和區更換租賃車，接著前往新店區某汽車旅館，最後轉往永和區竹林路某旅社。

警方獲報後展開調查，擴大調閱監視器後鎖定陳男等人位置，於同日下午2時許前往旅社攻堅，當場逮捕陳嫌等3人，同時發現賴女遭暴力毆打，頭部撕裂傷、牙齒斷裂及臉部挫傷等傷勢，目前仍在住院觀察中，警方訊後將陳男3人依殺人未遂、妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌移送法辦。