新北市41歲鍾姓男子，今年初與78歲父親因「購買便當問題」發生口角，他竟持啞鈴攻擊父親頭部，還淡定的打給母親「通知」此事，鍾男起訴遭起訴後，成為台北地方法院第2件國民法官審理案件。

台北地院經公開抽籤後，由中籤之黃怡菁庭長擔任受命法官，並由黃怡菁庭長所屬之合議庭法官郭又禎、劉庭維擔任陪席法官，未來將與國民法官組合議庭審理。

至於本案移審的強制處分案件，公開抽籤決定由洪甯雅法官負責，15日開庭後將裁定是否將鍾男暫行安置在司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所。

據了解，鍾男領有身心障礙手冊，長期無業、沒有收入，平時生活和開銷都由父母照顧，他在今年1月18日晚間因購買便當問題與父親爆發口角，他竟用啞鈴狠砸父親後腦，鍾父頭部重創，當場倒臥在血泊之中並失去意識。

鍾犯案後還淡定的打給母親，要媽媽回家「處理」，鍾母返家後才驚覺大事不妙，立刻通知警消到場，但被害人傷勢過重，警消趕抵時他已無生命跡象，送醫後仍死亡。台北地檢署11日偵結，依殺害直系血親尊親屬罪起訴，依法由國民法官審理。