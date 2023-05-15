有網友在公共政策網路參與平台發起連署活動，讓台灣成為亞洲第一個周休3日的國家，已有逾5千多人附議，政府將在6月26日前做出回應，事實上早在2013年「圓神出版社」就推行周休3日，至今已10年，讓不少上班族艷羨，但有從圓神離職的員工表示，公司實施周休3日缺乏完整配套，加上老闆和主管的心態沒有轉換，導致不少人離職。

圓神出版社2013年3月起實施周休3日，讓員工從周五起就放假、連休3天，當時消息一出引發媒體大篇幅報導和討論，讓不少上班族羨慕，但也有人質疑，在工作量不變的情況下，要把五天的工作趕在四天內完成恐怕更累，甚至得把做不完的工作帶回家，當時圓神董事長簡志忠為此還在臉書粉專發文說明他的本意。

簡志忠指出，實施周休3日一直是他的理念，認為不該把人生過得這麼苦、工時長不利身體健康，加上人同時要扮演好幾個角色，包括人子、人妻、人母、他人的好友、企業的工作同仁等，這些角色都需要花時間和心思經營，周休3日的用意，希望讓同仁有多一點時間，分配給其他角色，可以發揮更多。從圓神出版社的官網可見，員工基本福利是周五彈性上班。

據《ETtoday新聞雲》報導，圓神表示「周休3日」實施至今已10年，公司運作和效率正常。但一名從圓神出版社離職的員工說，雖然肯定公司推行周休3日的美意，但實施後老闆和主管的心態並沒有因此轉換，且缺乏完整配套措施，導致後續有一批人離職。