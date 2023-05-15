5月21日是24節氣中的「小滿」，也是夏天第2個節氣，命理師柯柏成表示，小滿過後天氣漸趨炎熱，可多吃苦味的食物，例如苦菜、苦瓜都是不錯的選擇，能降火氣又能開運，同時儘量不要坐戶外的木質椅子或長凳，以免吸收到裡面的潮氣，不利健康。

柯柏成在臉書粉專發文指出，24節氣裡有小雪、大雪，小暑、大暑，但小滿之後的節氣卻是芒種，沒有「大滿」這個節氣，因為天道忌滿、人道忌全是宇宙運行的原理，小滿是人生最愜意的狀態，只要在這個節氣保持心情愉悅，都容易心想事成。

柯柏成說，正所謂「冬不坐石、夏不坐木」，小滿節氣後逐漸進入炎夏，戶外的木質椅子、長凳盡量別坐，因為裡頭的潮氣不利於健康。

另外，柯柏成也強調，開運可以很生活，只要照著節氣進行，好運就會降臨，而依據傳統習俗，小滿節氣若想開運就要「吃苦」，像是苦菜、苦瓜都是不錯的選擇，畢竟天氣炎熱，吃苦才能降火氣。