雲林縣北港鎮建國國中「包高中」祈福系列活動，結合「健腦菜單」與「包高中」食材。（張朝欣攝）

國中教育會考將於本月20、21日登場，雲林縣北港鎮建國國中為幫助國三學生作最後衝刺，規畫「包高中」祈福系列活動，包括畢業生經驗分享、與校長有約、祈願牆，15日並推出為期5天的「健腦菜單」營養午餐，除了「包高中」的包子、蛋糕、粽子，還有「10大健腦食材」，讓學生在生理、心理上都能馬力全開，順利考出好成績。

建國國中今年特別設計健腦菜單，將幫助記憶力、體力的食材製作成營養午餐，在會考前供學生在校享用，首日菜單為包子、金榜提名蛋糕、香菇肉粽，以及幸福麵線與平平安安蘋果，意謂「包高中」。第2天香菇雞肉粥、蔥燒鯛魚片、蠔油大陸妹、白玉可可、鮮奶，健腦食材主打優質蛋白與鮮奶。

第3天菜單蕎麥麵、炸雞塊、綜合蔬菜、花椰菜佐香料醬、蘿蔔玉米排骨湯、白煮蛋，健腦食材為蕎麥與雞蛋。第4天吻仔魚拌飯、三杯菇菇雞、客家小炒、有機空心菜、黃瓜排骨湯、堅果包，健腦食材為菇類、綠色蔬菜與堅果。第5天加油飯、南瓜烤肉餅、番茄蝦仁燴蛋、翠炒高麗菜、紅豆湯圓、香蕉，健腦食材為南瓜、紅豆、香蕉。

校方表示，每年會考「包高中」祈福系列活動，是建國國中的優良傳統，包括邀畢業生回校與學弟妹「考前經驗分享」，由校長精神鼓舞「與校長有約」，在學校大樓前為國三生設置祈願牆，將夢想寫在卡片上提升信心，還有宸鋒企業社董事長顏燦林贊助國三生每人1支五文昌夫子加持的2B文昌筆，藉此安定考生身心，發揮實力應考。

學生指出，3年來老師們悉心陪伴，在課程上、心情穩定上都非常用心，希望5天的「健腦菜單」，可讓大家吃出營養與好運，信心滿滿上考場，保持最佳狀況拿到好成績。