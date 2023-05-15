新竹市政府持續推動老屋活化修繕，今年特別增加了「再生推廣類補助」，最高可補助全案總經費50％，凡1971年以前所建老屋，並具有在地生活特色、文化藝術、傳統技藝、公共事務者，最高每月1萬元租金補貼、50萬元小型修繕費用或50萬元的推廣補助。

文化局表示，老屋總能在歲月痕跡裡找到其歷史、藝術、文化的價值，且承載了居民的共同記憶與認同，為鼓勵更多年輕人投入老屋保存再利用，使這些「有故事、有生命」的老建築物能存續且發揚，新竹市將持續推動老屋活化經營補助計畫。

今年除了補助老屋修繕、補貼老屋租金，更增加「再生推廣類補助」，希望促使民眾關心與理解老屋之於城市的價值，並且激發保存老屋的意願，希望未來有更多各行各業的老屋愛好者，運用創意加入我們活化老屋的行列，一同為老屋注入新的生命。

文化局長錢康明表示，「再生推廣類補助」將用作補助老屋教育推廣、修復技術培力、再生媒合平台等推廣活動，最高可補助全案總經費50％。

此案自即日起受理申請，凡1971年以前所建老屋，並具有在地生活特色、文化藝術、傳統技藝、公共事務者，每案最高可申請每月1萬元的租金補貼、50萬元的小型修繕費用或50萬元的推廣補助。

文化局補充，歡迎符合資格者針對實際需求於周一至周五上班時間至新竹市文化局文化資產科提出申請，闡述老屋未來空間活化、建物修繕或再生推廣等計畫。「租金補貼」與「再生推廣類補助」申請時間即日起至今年6月15日止，「小型修繕補助」即日起至今年底止。

此計畫另設有專業輔導團隊，該團隊具多年實作經驗，可協助撰寫計畫及解答老屋相關問題，有意提案申請租金補貼、老屋修繕及再生計畫者，可電洽李奕樵團隊，聯絡電話03-5255886。