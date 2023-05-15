在高雄駁二藝術特區展出為期4天的「2023青春設計節」，14日圓滿落幕，並於駁二C10倉庫LIVE WAREHOUSE舉辦「2023青春設計節暨青春影展頒獎典禮」，典禮共頒發65個獎項總計177萬的競賽總獎金，高雄市長陳其邁親自到場支持青春學子，並與贊助企業馬玉山食品工業共同頒發視覺傳達設計類最佳設計獎，掀起頒獎典禮驚喜高潮。在場153組創意設計競賽及32組青春影展入圍同學們，在緊張中期待，獲獎後更大聲歡呼、激動落淚。

高雄市長陳其邁頒發視覺傳達設計類馬玉山最佳設計獎(高雄市文化局提供)

陳其邁表示，青春設計節累積了14年的創意能量，設計不只反映了時代的樣貌，也是時代共同感情的凝聚。高雄與其他城市不同之處，在青春設計節展露無遺，致力為創作環境打拚，讓民主、自由、想像無疆界。許多從青春設計節畢業的學長姐們，都是業界的指標性人才，更堅定青年文創政策的決心。期許青年們都能勇於嘗試，創造未來，發揮想像力讓城市更美麗。

策展實踐與展示設計類御筆設計最佳設計獎-義守大學-傳播與設計原住民專班(高雄市文化局提供)

高雄市政府文化局長王文翠表示，每年五月，是駁二藝術特區最青春熱血的時刻，去年因為疫情只能採取線上頒獎的形式，今年終於可以在現場感受同學們的熱情，聽聽現場的歡呼聲，更期待青春的設計力在高雄這座城市持續醞釀，用設計轉動未來。

視覺傳達設計類馬玉山最佳設計獎-南臺科技大學視覺傳達設計系「當下集合」同學得知獲後大聲歡呼、激動落淚。(高雄市文化局提供)

今年的青春設計節創意設計競賽中，南臺科技大學共獲得18個獎項，抱走六大類別中的四項最佳設計獎，是最大贏家。【視覺傳達設計類】由南臺視覺傳達設計系《當下集合》獲得最佳設計獎，結合停車場常見的元素，象徵於此處短暫集合後，繼續往各自嚮往之處前進，設計手法成熟，概念及呈現兼具整體性。視覺傳達設計類評審召集人聶永真表示，本次許多參賽作品都具有業界水準，完整度高，在現有的架構下，仍透過設計轉化，有不同的風格表現。他更表示，七月份位於高雄的工作室即將啟動，期待跟同學們成為未來的同事，台下同學因此嗨爆！

音樂設計類樂誠創意最佳設計獎-南臺科技大學視覺傳達設計系-布忍了！(高雄市文化局提供)

【數位多媒體與遊戲設計類】最佳設計獎由南臺視覺傳達系《卡托斯之眾》獲獎，作品以細膩的畫風柔性探討嚴肅的戰爭議題，敘事手法以及對社會議題的關注令評審印象深刻。【

數位多媒體與遊戲設計類-城市商旅最佳設計獎-南臺科技大學視覺傳達設計系-卡托斯之眾(高雄市文化局提供)

音樂設計類】由南臺視覺傳達設計系《布忍了！》獲得最佳設計獎，以「布丁封膜一定要撕的完整」作為動畫的開端，浮誇滑稽的角色表演令人會心一笑。以薩克斯風作為主要配樂，音樂完成度及配樂與畫面的搭配皆獲評審肯定。

【立體造型暨產品設計類】則由南臺創新產品設計系《無國界牙醫模組化行動診療系統》獲得最佳設計獎。精簡牙醫診所看診模式，提高診療椅攜帶便利性，期待能快速建立機動性高的看診環境，提升當地居民的就醫品質。

建築與空間設計類良悅建築最佳設計獎-正修科技大學建築與室內設計系-刻劃在日落下的桃花源(高雄市文化局提供)

正修科技大學建築與室內設計系《刻劃在日落下的桃花源》獲得【建築與空間設計類】最佳設計獎，以高雄在地題材，隱身於高雄壽山西側的桃源里舊聚落為題，於城市既有空間規劃尋光據點，透過不同視角的光景傳達屬於當地的聲音。而不分類別的【策展實踐與展示設計類】最佳設計獎，則由義守大學傳播與設計原住民專班獲獎，以臺灣原住民族泰雅族語「MLAHUY」（相聚在一起）作為策展概念，匯集不同文化觀點，在新的領域上持續創造與對話，傳遞原住民族人對土地的永續價值觀及族群文化與生命的延續。

高雄市長陳其邁與贊助企業代表、評審合影(高雄市文化局提供)

本屆青春影展共計12部作品獲獎，影視類首獎頒發給《水星逆行》，該片由國立臺北藝術大學電影創作學系的陳群執導，描述由演員巫建和飾演的幫派混混，在「水逆」最後一晚經歷的一連串衰事。決選評審簡學彬導演表示，此類型在入圍名單中突出，「很鬧」、「夠瞎」，商業意圖強烈，想必創作過程是愉悅且狂放的。動畫類首獎由《這間賓館有螞蟻》獲得，甫從國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系畢業鄧又瑄以探討性慾為題，呈現人對性的渴望。曾獲金馬獎最佳動畫短片的張徐展導演讚許本片將空間限縮在一間旅館裡，開展多個房客與蟻之共存之事，聲音與影像的搭配也很有層次。

影視類評審團獎和特別提及分別頒給了《四坪半戀人》和《悄悄告訴她》，前者以導演自身經驗出發，細膩描繪了外籍移工的愛情；後者則勾勒出兩位女孩成長的迷惘和情慾的蕩漾。榮獲動畫類評審團獎和特別提及的為《byebye.》和《游墓》，兩部療癒動畫以其簡約的風格和詩意豐沛的情感受到評審團的喜愛。

「2023青春設計節X青春影展」得獎名單：

>>視覺傳達設計類

馬玉山最佳設計獎/南臺科技大學視覺傳達設計系/當下集合

評審團獎/崑山科技大學視覺傳達設計系/臺味俱全

評審團獎/南臺科技大學視覺傳達設計系/不一定

優選獎/正修科技大學視覺傳達設計系/誤植生存法則

優選獎/嶺東科技大學視覺傳達設計系/輝金姑

>>立體造型暨產品設計類

屋物最佳設計獎/南臺科技大學創新產品設計系/無國界牙醫模組化行動診療系統

工業設計組

評審團獎/南臺科技大學創新產品設計系/肌力家+

優選獎/國立雲林科技大學工業設計系/儲水材海岸造林移植基座

優選獎/南臺科技大學創新產品設計系/垂足輔助設計

優選獎/朝陽科技大學工業設計系/ Yizo-工具手推車

工藝設計組

評審團獎/樹德科技大學生活產品設計系/錫木．惜木

評審團獎/東方設計大學美術工藝系/鐵漢自然

優選獎/國立臺中教育大學文化創意產業設計與營運學系/淤洄－淤泥再生顏料

優選獎/國立屏東科技大學木材科學與設計系/漆淘 - 天然兒童玩具

時尚設計組

評審團獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/墜入

優選獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/示・見

優選獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/融化三態

優選獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/十日前，八日後

優選獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/形於墨

>>數位多媒體與遊戲設計類

城市商旅最佳設計獎/南臺科技大學視覺傳達設計系/卡托斯之眾

互動多媒體組

評審團獎/國立陽明交通大學傳播與科技學系/ I, my, me 我：辨識中

評審團獎/南臺科技大學視覺傳達設計系/新星遠征隊

優選獎/南臺科技大學創新產品設計系/肌力家+

優選獎/南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系/尋憶

遊戲設計組

評審團獎/南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系/永牲

優選獎/國立臺中教育大學數位內容科技學系/悸異

優選獎/南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系/太空狗狗GO !

優選獎/南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系/魔法萬事屋

優選獎/南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系/西斯汀文明復興工程

優選獎/南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系/命獄

創意數位影音組

評審團獎/南臺科技大學視覺傳達設計系/囍事

優選獎/台南應用科技大學多媒體動畫系/山靈

優選獎/台南應用科技大學多媒體動畫系/是誰殺了獨角獸

優選獎/台南應用科技大學多媒體動畫系/ UPADANA

優選獎/南臺科技大學視覺傳達設計系/ Interface

優選獎/崑山科技大學視覺傳達設計系/紅線

>>建築與空間設計類

良悅建築最佳設計獎/正修科技大學建築與室內設計系/刻劃在日落下的桃花源

評審團獎/崑山科技大學空間設計系/鯤島十二°_封存於座標上的記憶

優選獎/崑山科技大學空間設計系/ children village

優選獎/崑山科技大學空間設計系/南庄簽到簿｜桃花水與烏蛇嘴

優選獎/逢甲大學建築專業學院室內設計進修學士班/鏡界 - 後工業遺址蛻變如是說

優選獎/樹德科技大學室內設計系/日常 供構制所

優選獎/正修科技大學建築與室內設計系/迷離失所-藝廊敘事空間設計

>>音樂設計類

樂誠創意最佳設計獎/南臺科技大學視覺傳達設計系/布忍了！

評審團獎/台南應用科技大學視覺傳達設計系/騎樓樂章

評審團獎/南臺科技大學流行音樂產業系/數學家

優選獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/覓

優選獎/實踐大學高雄校區時尚設計學系/十日前，八日後

>>策展實踐與展示設計類

御筆設計最佳設計獎/義守大學傳播與設計原住民專班

評審團獎/崑山科技大學視覺傳達設計系

評審團獎/崑山科技大學空間設計系

優選獎/樹德科技大學視覺傳達設計系

優選獎/國立臺中教育大學文化創意產業設計與營運學系

>>影展

影視類首獎/國立臺北藝術大學電影創作學系/水星逆行

影視類評審團獎/國立臺灣藝術大學電影學系/四坪半戀人

影視類評審團特別提及/國立臺北藝術大學電影創作學系/悄悄告訴她

影視類優選獎/世新大學廣播電視電影學系/少年與凶兆女 VS 奪命鴛鴦

影視類優選獎/世新大學廣播電視電影學系/光榮之路

影視類優選獎/國立臺灣藝術大學電影學系/白日夢

動畫類首獎/國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系/這間賓館有螞蟻

動畫類評審團獎/實踐大學媒體傳達設計學系/ byebye.

動畫類評審團特別提及/國立臺南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所/游墓

動畫類優選獎/實踐大學媒體傳達設計學系/路上

動畫類優選獎/國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系/違禁品

動畫類優選獎/致理科技大學多媒體設計系/菸