過去2年受疫情衝擊及全球央行大撒幣，台股市場股票新開戶人數達469萬，其中以20～30歲的年輕族群居多。隨著市場參與人數增加，使台灣股票與期貨市場的交易量屢創新高，因此交易平台的穩定性及交易速度更顯重要。

群益期多年來選用具有高效運算的HPE NonStop系統，以因應客戶體驗與交易效能課題。同時，為落實「客戶體驗優先」理念，更斥資上億將系統升級至與台灣證交所、期交所同等級的最新一代HPE NonStop NS8 X4系統。

群益期全新主機建置在與期交所主機位置相同的板橋IDC機房，減少節點與距離，縮短網路傳輸時間。經實際壓測觀察，平均每筆委託處理時間縮短至0.06毫秒，效率提升約4倍。新系統兼具效率提升及高可靠性，即使系統異常也能維持業務服務不中斷。

此外，近年來金融業的網絡安全事件層出不窮，身份盜用、數據泄露等問題已嚴重影響金融交易安全性，今年初國內部分期貨商的海外期貨下單系統即傳出異常。群益期除內外監管均有保障，且早有直連海外三大交易所的DMA系統，保障客戶交易不受影響。

除了基礎系統平台升級外，群益期亦持續創新功能。其中，今年通過專利的「順勢通道」倍受交易人喜愛，透過母子單設置，區間內低買高賣來回操作，緊跟市場行情變動，讓交易人多一項新交易利器。

群益期表示，公司持續投入資源於系統升級及交易服務創新，但也不忘以「人」為核心的企業初衷，在展現不斷創新、成長之際，同時站在客戶角度思考，如何提供更好的交易體驗和更安全、可靠的交易環境。