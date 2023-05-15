大安分局找到失蹤的百歲人瑞老翁。（警方提供）

日前北市警大安分局新生南路派出所接獲計程車司機報案稱，有乘客需要協助，警員李俊諺、傅建宸抵達仁愛路三段現場後，發現拄著拐杖老翁，嘴裡喃喃的說著「要去大安分局」，語意表達不清楚。員警主動關心老翁身體狀況，並協助帶返派出所休息後查證身分，發現王姓老翁是失蹤人口，且已高齡100歲（12年次），立即聯繫家屬協助老翁返家團圓。

員警處理過程中，王姓老翁自稱早年曾於大安分局服務過，家屬表示因其年事已高，患有失智症狀，於一早自新北市的住家外出後，直至中午卻始終未返家，家屬心急如焚向警方報請協尋，所幸當日傍晚即接獲大安分局通知已尋獲老翁且平安無恙。

家屬對於警方熱心協助感到暖心及肯定。警方也試圖找老翁當年的人事資料，查證他是否真的是大安分局老學長，但年代久遠已不可考。

大安分局呼籲，高齡化的社會，家中若有長輩需要幫助，可為其戴上愛心手環，以防走失並得到最即時的協助。