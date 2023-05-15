在核二廠今年3月退役後，「台灣是否會缺電」議題持續受到各界討論，而北歐國家芬蘭4月啟用歐基洛托核電廠3號發電機後，該國電力成本下降了75%。相關新聞今（15）日引起了網友們高度熱議，他們除反諷，芬蘭使用核電太「落後」，不像台灣能「用愛發電」，也感嘆，再多的這類報導都沒用，因為蔡政府緊抱反核神主牌，根本聽不進去。

芬蘭的目標是在2035年前實現淨零排放，成為最早達到零碳排的已開發國家。另外，根據外媒報導，歐基洛托核電廠3號機是歐洲16年來第一座新核電站，該機組採用歐洲壓水式反應爐（EPR），能夠提供芬蘭全國15%的電力需求。

對此，不少網友在《中時新聞網》相關報導臉書貼文留言，留言數高達400多則，他們的意見包括「芬蘭太落後了，居然不學台灣種電、風電場」、「太落後了，台灣都用愛發電，超英趕美」、「全世界都在用乾淨安全的核電，唯獨台灣一直抱著反核神主牌，對錯已經看見了」、「羨慕芬蘭沒民進黨」、「太有感！台灣新綠能啟用後，電力成本越來越高」、「蔡政府聽不進去，說再多都沒用」。