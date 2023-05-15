目前0050是最大境內基金，且是國內ETF唯一累計配息金額已超越發行價，對於成立時即買進的投資人，早已達成零成本存股目標，投資上市市值前50大企業，更涵蓋定期定額20大熱門個股，穩居國民ETF經典地位。

0050在今年6月即將成立滿20週年，開創2003年以來ETF市場從零到有，台股ETF從1檔到48檔的發展歷程，奠定國人主場投資基礎，據證交所3月ETF定期定額交易戶數統計，0050除定期定額交易戶數即將突破20萬，更已連續31個月連霸最受歡迎定期定額ETF標的，且證交所4月定期定額20大熱門個股從台積電、玉山金、中鋼，到中華電、台達電全數都是0050成分股，帶動投資人從存個股走向存ETF，透過分散風險方式投資。

台灣龍頭企業競爭力優異，第一大權值股台積電在過去20年市值自8,400億元成長至13.8兆元，第二大權值股鴻海2,200億元成長至1.4兆元，整體上市前50大企業市值自5.9兆元翻升至33.6兆元，創造0050成立以來至2023年4月28日，含息報酬率506.9％，換算年化報酬率約為9％的投資成果。

若單純從數學角度以此年化報酬率估算，約7.4年就能為投入本金翻倍。元大投信提醒，投資人應留意歷史績效不代表未來績效，個人投資成果會因進場持有時間不同，而與0050長期表現有所差異。長抱0050在跟隨台股成長喜悅的同時，也能享受到股息回報。

此外，台灣企業樂於與股東分享股民分享獲利，2022年上市企業股利發放率達67％。反映台股企業股息水準提升，0050於2005年首次配息，當年度配息每股1.85元，至2022年度全年配息每股4.4元，股息同樣具有成長性，若是發行價36.98元就買進且繼續持有的投資人，2022年度的配息率將成長至11.9％，超過台股大盤長期平均配息率。

元大投信表示，0050長期深受投資人青睞，關鍵原因在於投資邏輯簡單易懂，挑選上市市值前50大企業，緊跟台股表現，主動定期汰弱留強，不用擔心個股營運波動。