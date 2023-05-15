此外，為答謝投資人熱烈迴響，證交所今（15）日宣布，自活動開始月（4月）起，除基本獎項（千元禮券月月抽）外，每月還加碼抽出6支iPhone 14 Pro 128GB超值好禮！

創新板目前已有錼創科技-KY（6854）、泓德能源（6873）及雲豹能源（6869）三家公司掛牌上市，後續還有台灣虎航（6757）、走著瞧（6902）及倚天酷碁（2432）相繼加入臺灣創新板的大家族。

在迎接戶數達新里程碑之際，證交所也將肩負起更大責任，鼓勵更多具發展潛力、影響力和創新性的優質公司一同加入台灣創新板行列，挺臺灣！挺創新！

展望今年，預計有數位雲端、生技醫療、電動車、綠能環保等相關產業公司將陸續申請創新板上市。投資標的多樣性，將吸引更多國際機構和資金來到台灣，為台灣資本市場注入新活力。

證交所表示，即日起至年底合格投資人只要登錄活動網站（https://act.twse.com.tw/qualifiedinvestor/）及上傳風險預告書，就有機會帶回iPhone 14、Gogoro等豐富大獎，總獎品價值逾200萬元。

同期間證交所亦舉辦「證券商推廣臺灣創新板合格投資人競賽獎勵活動」，鼓勵證券經紀商與從業人員一同響應，每月依各證券經紀商營業據點之淨新增戶數（成長率）進行排序，分別頒發獎勵金予各營業據點、分公司經理人（或營業櫃檯主管）與推廣有功之營業員。