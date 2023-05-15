天成飯店集團表示，旗下各館婚宴團隊，可依照新人需求打造專屬，提供完整的婚禮企劃服務。為展現誠意，「幸福天成 萬元豪禮任你選」婚宴依照館別不同起桌價自15,800元+10％起，喜宴滿額禮豐富多樣，婚禮滿額達40萬元，5萬元好禮可選價值35,200元的瑞穗天合國際觀光酒店兩天一夜歐風城堡蜜月行入住城堡精緻客房及價值6,050元的悅華莊SPA精選套裝行程以及價值7,150元的天成文旅華山町精緻客房住宿乙晚。

滿額達20萬元，2萬元好禮可選價值嘉義最美飯店的天成文旅-繪日之丘含早住宿乙晚及價值4,708元的米其林餐盤推薦台北花園大酒店PRIME ONE牛排館30天濕式熟齡和牛肋眼雙人套餐，或是另選天成世貿國際會館價值14,080元片皮鴨組合主廚美饌饗宴桌席及價值5,500元天成文旅-華山町餐酒館After Party 餐宴，無倫是婚後歐風城堡蜜月行、歸寧宴席、彌月宴或婚禮After Party，在親友見證下完成圓滿婚禮，同時也能為荷包精打細算。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，婚宴商機復甦，天成飯店集團推出優惠方案來吸引新人上門，集團旗下各館婚宴場選擇多元，可以提供3~300桌的彈性空間，無論是溫馨十桌上下小型婚宴，或是大型婚禮，專業團隊為新人打造完美婚宴，同時看好今年的婚宴市場，祭出滿額贈贈萬元好禮，像是歐風城堡住宿、露營車體驗、星級酒店住宿、道地中式桌席等超過30種以上萬元好禮任搭任選，期望可帶動婚宴成長業績1-2成。

台北天成大飯店位於五鐵共構的絕佳地理位置，對新人與受邀嘉賓來說交通最為便捷，整棟可容納130桌，單廳最大容納45桌，婚宴專案，起桌價15,800元+10％，婚宴達20桌以上，享受飯店高品質的服務，席間三小時無限暢飲果汁、每桌精選紅酒無限供應、專屬婚禮顧問諮詢，浪漫桌花、舞台、喜宴花藝佈置及專屬VIP休息室等。

台北花園大酒店會宴樓擁有挑高七米無柱的宴會場地，整棟可容納70桌，單廳最大容納50桌，提供星級主廚團隊婚禮佳餚及專業婚禮顧問，起桌價18,800元+10％，婚宴達10桌以上，享有席間三小時無限暢飲果汁、每桌精選紅酒無限供應、專屬宴會服務團隊、量身定製婚禮愛情MV、貼心小管家服務、婚禮主持、桌花、舞台、喜宴花藝布置、迎賓送客喜糖等，溫馨美妙婚禮饗宴，實現夢想中浪漫婚禮。

位於台北市信義區的天成世貿國際會館，緊鄰捷運信義線台北101/世貿站，擁有國家級國際會議中心的影音設備，其中3樓挑高的鏡面宴會廳，在特效燈光的照耀下，更顯優雅氣派，單廳可容納70桌，整棟可承接300桌喜宴，多樣化的廳別滿足新人的各種需求，起桌價17,800元+10％，婚宴達12桌以上，享有席間三小時無限暢飲果汁、每桌精選紅酒無限供應、專屬宴會服務團隊、貼心小管家服務、婚禮主持、桌花、舞台、喜宴花藝佈置、迎賓送客喜糖等，專人打理宴席大小事宜，浪漫婚禮夢想成真。