據統計，台灣罹患糖尿病的人數超過200萬人，堪稱新國病，確診者的年齡層也逐年下滑。醫師表示，糖尿病是全身性代謝異常疾病，9成患者是因為年齡、飲食、基因等原因，因此年齡超過45歲、缺乏運動、有糖尿病家族史者、或是血脂、血糖、血壓任一指數偏高者等，均為高危險群族。

糖尿病位居國人十大死因的第5名，每年近萬人因糖尿病死亡，據國健署統計，全國約有200多萬名糖尿病患者，且每年以25,000名的速度持續增加。糖尿病除了自體免疫失調摧毀胰島細胞所造成的糖尿病外，9成患者是因為年齡、飲食、基因等原因。

糖尿病與體內胰島素的分泌息息相關，當身體欠缺胰島素或功能不良時，無法將血中的葡萄糖送到細胞，導致血糖濃度升高。嘉義大林慈濟醫院新陳代謝科醫師黃欣寧表示，罹患糖尿病的族群包括7類。

1. 年齡超過45歲以上

2 缺乏運動。

3. 三高（即高血脂、高血糖、高血壓）中，有一指數偏高者，就要預防其他兩高的發生

4. 曾生產體重大於4公斤新生兒的女性

5. 多囊性卵巢患者

6. 曾罹患妊娠性糖尿病女性

7. 有糖尿病家族史者