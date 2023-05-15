國民黨預計周三徵召2024總統候選人，近來新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘兩派相爭，內部憂心藍營將分裂。對此，國民黨立委李德維15日表示，勝選是眾人心願，回顧國民黨過去歷史來，基本上不會為此事引發大戰，且中常會是能暢所欲言的地方，立委發言更是自由自在，外界別太過驚嚇害怕。

李德維上午赴立法院內政委員會前受訪指出，中常會3月通過的徵召辦法中，就是授權黨主席朱立倫協調最強人選，大家毋須過度憂慮，因為勝選才是朱立倫、侯友宜、郭台銘的最大心願，而非為了自己的政治前途。

李德維說，此事只要平常心即可，不必吹噓或擴大說到底有多少人支持，好好走自己的路，爭取支持比較重要，當前兩派人馬都說自己佔上風，老實說意義不大，因為最後整體數字還是會出爐，所以不管郭侯誰出線，相信大家還是相對理性，不用多慮。

國民黨立委賴士葆受訪時也說，無論黨部提名誰，大家都會尊重，盼侯郭保持君子之爭，雖然能提名一人，但別忘了朱立倫不斷強調要提名最強戰隊，「但怎麼安排，我們都不知道，說真的所有的立委都不知道。」