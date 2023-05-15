確定兩大AV女神降臨台灣！台灣的粉絲福利大放送，「空靈電眼美少女」涼森玲夢、「新生代神乳傳說」小宵虎南，將在5月訪台，為8月2日的「AV＋年度風雲大賞頒獎典禮」、與8月4日到6日的「TRE台北國際成人展」進行造勢宣傳。

主辦單位公開唯一場VVIP展前粉絲見面會售票時間，於5月16日中午12點開售，只要在JR24H購買涼森玲夢與小宵虎南的專屬禮包或上JKFace購票，將有難得機會搶先收藏兩位SS級女優，有在關注AV的老司機紛紛表示讚聲：「這次陣容太頂了！」

「空靈電眼美少女」涼森玲夢日前受邀赴香港，女神降臨讓當地粉絲誇讚她的美貌：「連出家人看過之後都會還俗！」也因此，涼森玲夢有電眼美少女的稱號實至名歸、當之無愧。而「新生代神乳傳說」小宵虎南以H級巨乳在成人產業強勢佔領一席之地，首次來台的她將分享終極性感女人香，讓台灣粉絲獲得慰藉，兩位嬌客也特別向粉絲喊話：「要來現場跟我見面！」