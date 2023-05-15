因應氣候變遷挑戰，各國紛紛提出零碳排車輛政策，並規畫氫能產業戰略發展，提升國家實力。國發會2022年12月公布的「12項關鍵戰略」包含氫能政策，涉及領域包含運輸、氫能供給、基礎設施、工業等。

有鑑於氫能車輛要能在國內實際上路，從車輛本身到基礎設施等周邊應用，需依法經過相關主管機關的檢驗合格，聯華林德與和泰車決定聯手引進第二代TOYOTA MIRAI，藉由新車抵台引發關注，透過此次專案可與相關主管機關檢視加氫站現行法規，以及為落實氫能發展所亟需開展的行動。

聯華氣體總經理唐靜洲指出，氫能電動車在續航力、加氫時間、碳排，與純電車相比有勝出之處，可視應用所需來選擇；聯華林德引進所屬集團林德在歐美等地成功佈建的加氫站等基礎設施、低碳排氫氣等技術，可為台灣氫能戰略站穩腳步。他同時強調，樂於分享國際氫能驗證等經驗，加速落實各項機制，為氫能相關業者深根台灣增加利基，如此，可提升台灣後發先至的機會。

和泰車TOYOTA車輛營業本部本部長劉傳宏表示，以車輛生命周期觀點評估，氫能電動車除具有行駛過程零碳排放的優點外，也不會產生因純電車大電池生產及報廢回收造成的碳排及其他汙染物，且氫能電動車在歐美、日本及韓國等地區已有許多營運實績，2022年全球銷量已超過2萬台且穩定成長，顯見氫能電動車在全球電動化車輛市場的重要性日趨提高。