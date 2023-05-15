儘管中國大陸誓言強化解放軍現代化，打造「鋼鐵長城」，不過英國《衛報》（The Guardian）指出，解放軍在可能犯台的情況下仍面臨多重關卡，除了台灣海峽、城市戰以外，解放軍本身也是個問題，包括內部長期存在又稱為「和平病」的貪腐情形，以及是否能募到足夠兵源、缺乏實戰經驗等。

中國大陸國家主席習近平3月表示，要將解放軍打造成「鋼鐵長城」。

報導指出，解放軍約有200萬現役軍人，是全球最大武裝部隊，海軍也是全球最大，約有355艘現役船隻，相較之下美軍有296艘，2021年時任德國海軍司令的薛恩巴赫（Kay-Achim Schonbach）中將表示，大陸海軍每4年以一整個法國海軍的規模擴充。

3月大陸國家主席習近平強調強化解放軍現代化，讓解放軍成為「鋼鐵長城」。解放軍現代化的部分策略是採取「軍民融合」，鼓勵私人企業支持包括人工智慧、核子技術、無人機等軍事技術發展。

「軍民融合」策略尤其體現在大陸造船產業，市占率達全球20%的中國船舶集團公司也為大陸海軍打造船隻，這阻礙了外界一窺大陸軍事發展的能力，

解放軍也出動民間船隻進行軍事訓練，阻礙台美情報單位偵察異常行動的能力。過去10年來，中國大陸也自行發展先進科技，據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）預估，大陸如今自行生產超過90%武器。

英國《衛報》指出，解放軍「鋼鐵長城」犯台仍面臨多重關卡。圖為2019年9日，大陸為慶祝建國70周年進行閱兵訓練。（資料照／新華社）

■解放軍「鋼鐵長城」犯台仍有多重關卡 點名「和平病」

作為全球最大武裝部隊，《衛報》指出，解放軍在犯台時仍面臨幾項嚴重障礙，除了台灣海峽，超過90%台灣人口居住在城市，台灣軍隊及解放軍都在為持久的城市戰做準備。

最後一道難題是解放軍本身，包括軍人幾乎沒有實戰經驗，上一次解放軍作戰是1979年的中越戰爭。

另外習近平曾在2017年表示，他最關切的是，當需要時，部隊能否動員。月初大陸才實施新修訂的「徵兵工作條例」，允許退役軍人能重新入伍，新修訂的條例還包含戰時條款，納入能快速擴充兵力的措施。

不過除了實戰經驗不足、兵源等問題，美國企業研究所（American Enterprise Institute）印太國防政策專家赫辛格（Blake Herzinger）認為，更重要的是解放軍內部的文化問題，包括貪腐及僵化的指揮結構。

2018年《解放軍報》的一篇社論指出，解放軍內部存在稱為「和平病」的貪腐情事，要「警惕以怠為敗的和平病」。